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Свердловская область возглавила антирейтинг России по числу укушенных клещами

Свердловская область возглавила антирейтинг России по числу укушенных клещами

На регион приходится порядка 9 процентов от общего количества пострадавших с начала сезона от опасных насекомых в странеПечальный антирейтинг по количеству пострадавших от укусов клещей возглавила в 2024 году Свердловская область, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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