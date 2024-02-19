Власти Венгрии не стали встречаться с сенаторами США по членству Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать венгерское правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако с ними никто не встретился.
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