В Нижнем Новгороде завершено строительство школы на 825 мест на улице Украинской

Школа на улице Украинской в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Образование» и по концессионной модели, соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
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