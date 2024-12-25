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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде завершено строительство школы на 825 мест на улице Украинской

В Нижнем Новгороде завершено строительство школы на 825 мест на улице Украинской

Школа на улице Украинской в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Образование» и по концессионной модели, соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.

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