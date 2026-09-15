Reacher Creator Explains How Alan Ritchson's Character Differs From Other Action Heroes

Jack Reacher is anything but a traditional action hero, something creator Lee Child has made a very intentional part of the vigilante's characterization.
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