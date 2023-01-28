Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    Эльдор Шомуродов уходит из Ромы в аренду до конца сезона в Специю. «Элдор — отличный парень. Но сейчас ему выпадает н...Соболенко выиграл...
  • Лена Мисько
    Погнали 🏆🏆🏆 Финал Australian Open Джокович 🇷🇸- Циципас 🇬🇷 Стартовал первый сет!!!Соболенко выиграл...
  • Игорь Афанасьев
    Решил зайти на минутку на сайт, я сейчас на работе. А тут такое……… Наверное Максиму Комарову кто то пургена подмешал,...Малком готов уйти...

Дневник ЧМ-2023 по гандболу. День 15-й. В финале ЧМ - повторение олимпийского финала Токио

Дневник ЧМ-2023 по гандболу. День 15-й. В финале ЧМ - повторение олимпийского финала Токио

Сборная Дании разыграла карту меньших физических затрат по пути к медальным матчам. Грамотная тактика принесла успех: родоначальники гандбола — в финале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх