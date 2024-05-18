Заморозки, дожди, ветер: в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в ночные часы 19 и 20 мая в отдельных районах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов по Цельсию.