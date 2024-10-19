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Врач: при проявлениях пищевой непереносимости надо вести дневник питания

Врач: при проявлениях пищевой непереносимости надо вести дневник питания

Пищевая непереносимость — это состояние, при котором пищеварительная система не может усвоить определённый продукт питания, потому что организм не вырабатывает достаточного количества фермента, который необходим для его расщепления, рассказала врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Ольга Евлашева.

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