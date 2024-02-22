МВД по Республике Крым совместно с волонтерами провели мастер-классы для воспитанников Чернышевского детского дома

В рамках реализации комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, заместитель начальника – начальник организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым подполковник полиции Ольга Алексеева, ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр», представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с волонтерами из общественных движений Крыма посетили Чернышевский детский дом.