Пес унюхал 11 телефонов, спрятанных на территории уссурийской колонии

На территории исправительной колонии № 41 Уссурийска обнаружена партия спрятанных сотовых телефонов. Схрон разнюхал служебный пес во время патрулирования объекта, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.