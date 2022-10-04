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Пес унюхал 11 телефонов, спрятанных на территории уссурийской колонии

Пес унюхал 11 телефонов, спрятанных на территории уссурийской колонии

На территории исправительной колонии № 41 Уссурийска обнаружена партия спрятанных сотовых телефонов. Схрон разнюхал служебный пес во время патрулирования объекта, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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