Стоимость золота вновь подрастает

В среду, 14 августа, стоимость золота незначительно подрастает. Инвесторы находятся в ожидании публикации данных по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня в 15:30 мск и могут дать подсказки в отношении дальнейших действий ФРС.
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