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Грузоперевозки ...

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Здоровье дальнобойщика — простые способы защитить спину, ноги и желудок

Здоровье дальнобойщика — простые способы защитить спину, ноги и желудок

Работа дальнобойщика кажется привычной и рутинной: дорога, рейсы, погрузки и разгрузки. Но за этой стабильностью скрывается постоянная нагрузка на организм — долгие часы сидения за рулём, нерегулярное питание и ограниченная физическая активность постепенно приводят к проблемам со спиной, ногами и желудком.

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