Здоровье дальнобойщика — простые способы защитить спину, ноги и желудок

Работа дальнобойщика кажется привычной и рутинной: дорога, рейсы, погрузки и разгрузки. Но за этой стабильностью скрывается постоянная нагрузка на организм — долгие часы сидения за рулём, нерегулярное питание и ограниченная физическая активность постепенно приводят к проблемам со спиной, ногами и желудком.