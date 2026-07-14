Здоровье дальнобойщика — простые способы защитить спину, ноги и желудок

Работа дальнобойщика кажется привычной и рутинной: дорога, рейсы, погрузки и разгрузки. Но за этой стабильностью скрывается постоянная нагрузка на организм — долгие часы сидения за рулём, нерегулярное питание и ограниченная физическая активность постепенно приводят к проблемам со спиной, ногами и желудком.
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