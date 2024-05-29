В Омске оперативники наркоконтроля задержали омича, распространявшего растительный наркотик

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «МАК» оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области установили и задержали 37-летнего жителя Октябрьского округа, занимавшегося распространением наркотиков растительного происхождения.
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