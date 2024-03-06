«Все это стало возможно благодаря нашему президенту». Камила Валиева о Всемирном фестивале молодежи

«Я просто в восторге от того, что сейчас происходит на Всемирном фестивале молодежи – давно я не видела такого удивительного масштаба! Вчера побывала на премии ИРИ и даже вручала ее! А сам фестиваль превратился в настоящую площадку для выстраивания связей между молодыми людьми.