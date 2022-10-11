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После маневров «Восток-2022» войска Индии примут участие в учениях «Малабар» в Японии совместно Австралией и США

После маневров «Восток-2022» войска Индии примут участие в учениях «Малабар» в Японии совместно Австралией и США

Во вторую неделю ноября в Японии пройдут военно-морские учения «Малабар 2022» с участием Индии, Австралии, Японии и США.

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