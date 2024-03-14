ИБ-эксперт Вураско: мошенники массово крадут профили продавцов на маркетплейсах

В 2023 году эксперты по информационной безопасности зафиксировали всплеск фишинговых атак на предприятия из сферы ретейла и, в частности, на частных предпринимателей, выступающих на маркетплейсах в роли продавцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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