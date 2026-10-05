Больше половины омских школ нуждаются в капремонте. Это следует из доклада местных властей о результат мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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