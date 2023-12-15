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Военное обозрение

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На военной конференции в США: Российские средства РЭБ сбивают тысячи переданных Украине дронов и уводят ракеты HIMARS от целей

На военной конференции в США: Российские средства РЭБ сбивают тысячи переданных Украине дронов и уводят ракеты HIMARS от целей

Отвечая на вопрос об оценке американских средств РЭБ, генералы AOC проявили сдержанный оптимизм, призвав к развитию систем.

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