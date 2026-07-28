НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

2 подписчика

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе планируют восстановить

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Петушинском районе планируют восстановить

Усадьба, построенная в XVIII веке, была центром владения семьи Воронцовых-Дашковых. Екатерина Романовна Дашкова, одна из образованнейших женщин эпохи Просвещения, создала здесь уникальный парк, разделённый на французскую и английскую части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии