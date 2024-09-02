Все школы на Харьковской горе города Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов

Власти приняли решение о закрытии на неделю всех школ, расположенных на Харьковской горе Белгорода из-за обстрелов со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
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