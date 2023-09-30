Внимание! Нефтепровод, Нефтепродуктопровод!

По территориям: - Мариинского района Кемеровской области проходят подземные магистральные нефтепроводы высокого давления (МН) Омск-Иркутск, Анжеро-Судженск-Красноярск, эксплуатируемые Мариинской НПС Новосибирского РНУ; - Юргинского, Топкинского, Промышленновского, Кемеровского, Болотнинского, Тогучинского районов Кемеровской и Новосибирской области проходят подземные магистральные нефтепродуктопроводы высокого давления Сокур-Плотниково и Сокур – Плотниково отвод на НБ «Кемерово», эксплуатируемые ЛПДС «Сокур» Новосибирского РНУ и магистральный нефтепровод Омск-Иркутск, эксплуатируемый НПС Сокур Новосибирского РНУ; - Яшкинского района, Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области проходит подземный магистральный нефтепровод высокого давления Омск-Иркутск, эксплуатируемый Анжеро-Судженской ЛПДС Новосибирского РНУ; - Города Анжеро-Судженск, Яйского, Ижморского, Тяжинского районов Кемеровской области проходят подземные магистральные нефтепроводы Омск-Иркутск, Анжеро-Судженск-Красноярск, эксплуатируемые Анжеро-Судженской ЛПДС, Мариинской НПС Новосибирского РНУ, НПС Каштан Красноярского РНУ; - Новосибирского, Убинского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Мошковского, Чулымского районов Новосибирской области проходят подземный магистральный нефтепровод высокого давления Омск-Иркутск, эксплуатируемый НПС Сокур и Чулымской НПС Новосибирского РНУ, а также подземные магистральные нефтепродуктопроводы высокого давления Омск-Сокур и Сокур-Плотниково, эксплуатируемые ЛПДС «Сокур» и ПС «Чулым» Новосибирского РНУ.