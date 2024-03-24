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В день траура 24 марта в Туле дежурит Олег Грачев

В день траура 24 марта в Туле дежурит Олег Грачев

В воскресенье, 24 марта, дежурным по Туле назначен Олег Грачев. Он занимает должность заместителя начальника управления — начальника отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации города.

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