В день траура 24 марта в Туле дежурит Олег Грачев

В воскресенье, 24 марта, дежурным по Туле назначен Олег Грачев. Он занимает должность заместителя начальника управления — начальника отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации города.
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