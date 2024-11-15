Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе», оштрафовали

Щербинский суд МосквыШтраф москвичу, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус сити холле» в поселении Десеновское, присудил Щербинский суд Москвы, об этом 15 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у них документы.
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