Спорт и экскурсии против алкоголя: предпочтения туристов во время отдыха

Опрос показал, что большинство туристов предпочитают баланс между активным отдыхом, экскурсиями и умеренным употреблением алкоголя, что отражает современные тенденции в организации отпуска и восстановлении сил.
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