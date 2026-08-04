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100 Дорог

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Спорт и экскурсии против алкоголя: предпочтения туристов во время отдыха

Спорт и экскурсии против алкоголя: предпочтения туристов во время отдыха

Опрос показал, что большинство туристов предпочитают баланс между активным отдыхом, экскурсиями и умеренным употреблением алкоголя, что отражает современные тенденции в организации отпуска и восстановлении сил.

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