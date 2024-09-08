В астраханском театре реализуется уникальный образовательный проект

В рамках Всероссийского проекта «Музыкальные истории от барокко до классицизма» на площадках Астраханского театра оперы и балета с апреля по ноябрь реализуется уникальный музыкальный образовательный проект «Причудливый мир Барокко».
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