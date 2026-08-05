Бессараб назвала федеральную выплату к школе востребованной

Депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что введение федеральной выплаты для семей на подготовку детей к учебному году найдет широкий отклик у россиян.
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