Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас

Eduard

Кая Калласчасть эстонской банды.На вид они кажутся приличными людьми.На ле черти,как их и называют.Они живут на украденой земле,живут за чужой счет.Украли деньги у СССП,теперь укралиюу России евро,вагоны с минеральными удобрениями украли.Ни за что не платят,но уверены что им все должны!