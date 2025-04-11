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Аргументы и Факты

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Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас

Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас на этом посту в ответ на ее заявление о том, что странам Центральной Азии надо «потерпеть» антироссийские санкции.

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Комментарии
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Eduard
Кая Калласчасть эстонской банды.На вид они кажутся приличными людьми.На ле черти,как их и называют.Они живут на украденой земле,живут за чужой счет.Украли деньги у СССП,теперь укралиюу России евро,вагоны с минеральными удобрениями украли.Ни за что не платят,но уверены что им все должны!
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19 час.
Eduard
А сама она деревенская коровакоторая думает,что может быть королевой!
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19 час.
Eduard
&quot;Ай да &quot;Моська&quot; вернее&quot;Кая&quot;,видать она сильна,раз лает на слона&quot;!
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19 час.
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