Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас на этом посту в ответ на ее заявление о том, что странам Центральной Азии надо «потерпеть» антироссийские санкции.
Лавров посоветовал «перетерпеть» главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас
Комментарии
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Eduard
Кая Калласчасть эстонской банды.На вид они кажутся приличными людьми.На ле черти,как их и называют.Они живут на украденой земле,живут за чужой счет.Украли деньги у СССП,теперь укралиюу России евро,вагоны с минеральными удобрениями украли.Ни за что не платят,но уверены что им все должны!
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19 час.
Eduard
А сама она деревенская коровакоторая думает,что может быть королевой!
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19 час.
Eduard
"Ай да "Моська" вернее"Кая",видать она сильна,раз лает на слона"!
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19 час.
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