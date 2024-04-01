Эксперт по алкоголю Шапкин предрек подорожание коньяка в РФ на 6% в 2024 году

Цены на коньяк в российских магазинах вырастут на 5-6% в 2024 году. Такой прогноз "Газете.Ru" дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в День рождения коньяка.