Эксперт по алкоголю Шапкин предрек подорожание коньяка в РФ на 6% в 2024 году

Цены на коньяк в российских магазинах вырастут на 5-6% в 2024 году. Такой прогноз "Газете.Ru" дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в День рождения коньяка.
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