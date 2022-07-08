Гениальные сокровища с барахолок и блошиных рынков

Барахолки, блошиные рынки и комиссионные магазины никогда не потеряют своей популярности. Ведь, во-первых, там можно обнаружить настоящие сокровища, которых нигде больше не встретишь, а во-вторых, они, скорее всего, обойдутся вам в сущие копейки.