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Трансфер «Спартака» может провалиться из-за фанатов: они уже возненавидели Даку

Трансфер «Спартака» может провалиться из-за фанатов: они уже возненавидели Даку

За что?«Спартак» официально объявил о переходе Мирлинда Даку. Албанский форвард давно считается одним из сильнейших в РПЛ, а слухи о его потенциальном уходе из «Рубина» в топ-клуб появлялись и в прошлые трансферные окна.

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