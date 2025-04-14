На тарелке тараканы, кишечная палочка и сальмонелла: о чем не рассказывают посетителям кафе

Приемы пищи вне дома уже стали обыденностью. Люди предпочитают ужинать в ресторане, нежели дома, однако вкусные блюда нередко бывают «приправлены» различными бактериями из-за несоблюдения заведением норм СанПиНа (Санитарно-эпидемиологические требования и правила).
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