На тарелке тараканы, кишечная палочка и сальмонелла: о чем не рассказывают посетителям кафе

Приемы пищи вне дома уже стали обыденностью. Люди предпочитают ужинать в ресторане, нежели дома, однако вкусные блюда нередко бывают «приправлены» различными бактериями из-за несоблюдения заведением норм СанПиНа (Санитарно-эпидемиологические требования и правила).