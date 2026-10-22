Распродажа 11.11 — это тот самый момент, когда спонтанные решения часто оборачиваются либо упущенной выгодой, либо покупкой не совсем того, что было нужно.
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