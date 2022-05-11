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Политолог: НАТО не хочет прямого столкновения с Россией в Приднестровье

Политолог: НАТО не хочет прямого столкновения с Россией в Приднестровье

Как обострение ситуации в Приднестровье связано со спецоперацией России на Украине, а также, что сейчас происходит в ПМР, кто и зачем разжигает конфликт и удастся ли избежать его перехода в горячую стадию, рассказал главному редактору Pravda.

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