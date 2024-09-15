Большинство родителей дают карманные деньги без графика

Большинство российских родителей объясняют детям, что такое деньги и откуда они берутся. Об этом сообщили 84% участников опроса СберНПФ и медиахолдинга Rambler&Co, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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