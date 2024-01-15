СМИ узнали о поддержке кабмином конфискации имущества осужденных за «фейки» об армии

Правкомиссия поддержала законопроект о распространении конфискации имущества на статьи Уголовного кодекса о дискредитации российской армии и о публичных призывах к антигосударственными действиям, сообщили источники РБК и RTVI.
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