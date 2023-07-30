Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Энес Кантер Фридом: «Буду баллотироваться в Конгресс США, но сейчас слишком рано»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил о желании баллотироваться в Конгресс США. «Я хочу баллотироваться в штате, где больше всего ценят свободу, а также где много солнца и пляжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх