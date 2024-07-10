В ГД внесли проект об освобождении бойцов СВО от исполнительского сбора

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий освобождение участников спецоперации на Украине от взыскания исполнительского сбора во время их участия в боевых действиях.
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