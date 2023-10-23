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Работодатели назвали допзаработок и новые контакты плюсами подработки

Работодатели назвали допзаработок и новые контакты плюсами подработки

Аналитики сервиса «Работа.ру» и платформы «Подработка» провели исследование и выяснили, как представители российских компаний относятся к своим сотрудникам, которые заняты в сторонних организациях с целью подработки.

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