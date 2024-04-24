Количество мест для туристов в Алтайском крае вырастет до 22 тысяч

Виктор Томенко рассказал о планах по улучшению туристической сферы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчета о работе правительства рассказал, что в регионе планируют увеличить количество мест для размещения туристов.
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