Прямая трансляция Театральной премии «МК» 2023: Богомолов, Костолевский, Сухоруков и другие

Сегодня, в 15:00, в редакции «МК» пройдет традиционное торжественное мероприятие «Театральная премия» – единственная и неповторимая из газетных премий, которая внимательно следит за всеми театральными премьерами и собирает по этому поводу собственную церемонию.
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