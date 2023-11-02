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Прямая трансляция Театральной премии «МК» 2023: Богомолов, Костолевский, Сухоруков и другие

Прямая трансляция Театральной премии «МК» 2023: Богомолов, Костолевский, Сухоруков и другие

Сегодня, в 15:00, в редакции «МК» пройдет традиционное торжественное мероприятие «Театральная премия» – единственная и неповторимая из газетных премий, которая внимательно следит за всеми театральными премьерами и собирает по этому поводу собственную церемонию.

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