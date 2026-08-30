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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова на вопрос, как правильно называть новую школу в Казани: «Когда юридически мы решим, как это будет... Даже я многих моментов не знаю. Точно сказать не могу»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что в настоящее время решаются юридические вопросы, связанные с новой школой фигурного катания в Казани.

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