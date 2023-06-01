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“А чего это вы решили с нами опять подружиться?”. Финляндия не получила поддержки от ЕС, теперь просит Россию об уступках

“А чего это вы решили с нами опять подружиться?”. Финляндия не получила поддержки от ЕС, теперь просит Россию об уступках

32K прочитали Россия уже взяла за хорошую привычку наказывать тех, кто наказывает ее. Вот и Финляндия недавно лишилась последних ресурсов из тех, что привыкла получать из “бездонной кладовой” РФ.

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