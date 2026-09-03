Мужчина убил и расчленил приятеля, приревновав сожительницу в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В подмосковном Видном местный житель убил собутыльника из ревности к сожительнице, расчленил его тело и спрятал в овраге.
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Вот именно, что убил "собутыльника"... Какой сам, такие у него и приятели.. ПЬЯНИЦЫ!!