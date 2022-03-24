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Глава NASA: Сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

Глава NASA: Сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

Профессиональные отношения между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжаются без изменений, несмотря на начало военной операции на Украине, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

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