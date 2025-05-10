НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    Вахмистров сказал, а азер-беглов что думает?«Люди чтят Победу...
  • Валерий Евстафьев
    Губерниев, самый немилосердный суд у дьявола.Губерниев раскрит...
  • Леонид Никитин
    Губерниев иногда сам такое ляпнет, хоть святых выноси. Заметил соринку в глазу, а у себя бревна не замечает!Губерниев раскрит...

«Люди чтят Победу и хотят новую»: Александр Вахмистров рассказал об участии в «Бессмертном полку»

«Люди чтят Победу и хотят новую»: Александр Вахмистров рассказал об участии в «Бессмертном полку»

Он нес портрет своего отца Заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурге» Александр Вахмистров рассказал, что во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2025 года почувствовал, что люди не только чтят Великую Победу, но и хотят новую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чак
Вахмистров сказал, а азер-беглов что думает?
Ответить
9 час.
наверх