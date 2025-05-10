«Люди чтят Победу и хотят новую»: Александр Вахмистров рассказал об участии в «Бессмертном полку»

Он нес портрет своего отца Заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурге» Александр Вахмистров рассказал, что во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2025 года почувствовал, что люди не только чтят Великую Победу, но и хотят новую.
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