Кто из глав государств примет участие в военном параде в Москве?

Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ.
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