Кто из глав государств примет участие в военном параде в Москве?

Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ.