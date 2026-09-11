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Пронедра

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Врач предупредил, какая привычка при чистке зубов грозит проблемами

Врач предупредил, какая привычка при чистке зубов грозит проблемами

Врачи предупредили, что частое использование ополаскивателя для рта может нарушать микробиом, повышать риски для здоровья и не заменяет обычную чистку зубов.

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