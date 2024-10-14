Журналистку Соколовскую, проходящую по делу о фейках про армию, объявили в международный розыск

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку и учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую, являющуюся фигуранткой уголовного дела о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.
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