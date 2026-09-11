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Экс-капитан «Торпедо» Полукаров: «Собираю деньги на протез»

Экс-капитан «Торпедо» Александр Полукаров, которому месяц назад ампутировали ногу, объяснил в интервью «СЭ», почему организовали сбор средств на его лечение и реабилитацию.

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