Экс-капитан «Торпедо» Полукаров: «Собираю деньги на протез»

Экс-капитан «Торпедо» Александр Полукаров, которому месяц назад ампутировали ногу, объяснил в интервью «СЭ», почему организовали сбор средств на его лечение и реабилитацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым