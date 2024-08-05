«Акрон» пригласил на свои матчи серебряных призеров Олимпиады Шнайдер и Андрееву. Диана – уроженка Жигулевска

Российские теннисистки взяли серебро на Олимпиаде в Париже в парном разряде. Шнайдер – уроженка Жигулевска, где «Акрон» проводил домашние матчи до выхода в Мир РПЛ, а ее первый тренер Сергей Коновалов живет в Тольятти.