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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акрон» пригласил на свои матчи серебряных призеров Олимпиады Шнайдер и Андрееву. Диана – уроженка Жигулевска

Российские теннисистки взяли серебро на Олимпиаде в Париже в парном разряде. Шнайдер – уроженка Жигулевска, где «Акрон» проводил домашние матчи до выхода в Мир РПЛ, а ее первый тренер Сергей Коновалов живет в Тольятти.

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