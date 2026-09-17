Юлия Мендель назвала Зеленского "мерзостью" и молится о прощении

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его "мерзостью" и заявила, что молится о прощении за помощь ему в приходе к власти.
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