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Царьград

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Юлия Мендель назвала Зеленского "мерзостью" и молится о прощении

Юлия Мендель назвала Зеленского "мерзостью" и молится о прощении

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его "мерзостью" и заявила, что молится о прощении за помощь ему в приходе к власти.

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